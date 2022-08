आजादी का अमृत महोत्सव: कांग्रेस ने साझा किया नेहरू के 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण का मसौदा

Highlights कांग्रेस ने 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में दिए नेहरू के भाषण का वीडियो साझा किया जयराम रमेश ने ट्वीट करके नेहरू के 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण का हस्तलिखित मसौदा साझा किया 'आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जागेगा अपने नये जीवन और आजादी के लिए'

दिल्ली: आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त की आधी रात को अंग्रेजों के साथ किये आजादी का हस्तलिखित मसौदे को साझा करके उनके भाषण 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' को 'नियति के साथ साक्षात्कार' बताया है।

कांग्रेस मीडिया सेल के महासचिव जयराम रमेश ने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में मध्यरात्रि सत्र में दिए गए नेहरू के भाषण का वीडियो साझा करते हुए उसे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताया है।

जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, "75 साल पहले आधी रात के बाद नेहरू ने अपना अमर 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण दिया था। यहां उनका हस्तलिखित मसौदा 14 अगस्त 47 का है। जिसे नेहरू ने बतौर 'डेट विद डेस्टिनी' के तौर पर लिखा था।"

75 years ago, a little after midnight, Nehru gave his immortal 'Tryst with Destiny' speech. Here’s his handwritten draft dated 14.8.47. He had penned it as 'date with destiny', but in a moment of true genius delivered it as 'tryst with destiny'.

