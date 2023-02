बिहार: नीतीश कुमार पर अमित शाह का तंज, कहा- पीएम पद के लालच में सोनिया गांधी और लालू यादव की ले रहे हैं शरण

पटना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के विरोध में पूरी उम्र गुजारने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लालच में ही सोनिया गांधी की शरण ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, जिन्होंने जनता पार्टी को तोड़ा, क्योंकि वह लालू यादव की जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते थे, अब प्रधानमंत्री पद के मोह में लालू यादव की गोद में बैठे हैं।

भाजपा नेता ने कहा, पीएम कहते हैं अगर यहां अच्छी व्यवस्था हो तो भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाला राज्य बिहार बन जाएगा लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कैसे करेंगे क्योंकि इसके लिए पशु चाहिए,पशु के लिए चारा चाहिए और चारा चुराने वाले लालू के साथ सीएम के बैठने पर किसानों का भला हो सकता है?

