Bihar: अमित शाह आज करेंगे माता जानकी मंदिर का शिलान्यास, सीतामढ़ी में भव्य आयोजन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 8, 2025 10:12 IST2025-08-08T10:11:22+5:302025-08-08T10:12:38+5:30
Amit Shah Visit Bihar: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में "माता जानकी मंदिर" का शिलान्यास करेंगे।
Amit Shah Visit Bihar: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहबिहार में सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की परियोजना की शुक्रवार को आधारशिला रखेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीतामढ़ी को देवी सीता की जन्मस्थली माना जाता है। अधिकारियों ने बताया कि 882.87 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस परियोजना के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे।
राज्य मंत्रिमंडल ने मंदिर परिसर के एकीकृत विकास के लिए एक जुलाई को 882.87 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। कुल राशि में से 137 करोड़ रुपये पुराने मंदिर और उसके परिसर के विकास पर खर्च किए जाएंगे जबकि 728 करोड़ रुपये पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
सीतामढ़ी का पुनौरा धाम बनने जा रहा है ऐतिहासिक क्षण का गवाह,— BJP (@BJP4India) August 7, 2025
8 अगस्त को वैदिक विधि-विधान से होगा मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास...
बनाएंगे नया बिहार, फिर से NDA सरकार!#NDA4Biharpic.twitter.com/jh7kIo1NBF
इसके अलावा, 10 वर्षों तक व्यापक रखरखाव पर 16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडीसी) इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। राज्य सरकार ने हाल में मंदिर के निर्माण और पुनर्विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय न्यास का गठन किया है।