अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, "भारतीय चश्मे से देखेंगे तब तो मोदी का विकास कार्य दिखाई देगा लेकिन वो तो इटैलियन चश्मा पहनते हैं"

Highlights केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के नामसे में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया इस दौरान गृहमंत्री शाह ने राहुल गांधी को घेरते हुए कांग्रेस के 50 वर्षों के शासनकाल पर सवाल उठाया उन्होंने कहा, 'मोदी के विकास कार्यों को देखने के लिए राहुल गांधी को 'इटैलियन चश्मा' उतारना होगा'

ईटानगर:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जब वो भारतीय चश्मा पहनेंगे तब तो उन्हें दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का किस तरह से विकास किया है लेकिन उनकी आखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश के नामसे में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए क्या किया है। शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस के युवराज इसी तरह से सवाल उठाते रहे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी पीएम मोदी के किये विकास कार्यों को कभी नहीं देख पाएगी।

