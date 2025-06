विमान दुर्घटना पर अमित शाह ने कहा, 1.25 लाख लीटर ईंधन जलने से तापमान बहुत अधिक हो गया

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना में लोगों को बचाने के प्रयास विफल हो गए क्योंकि विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन जलने के कारण तापमान अत्यधिक स्तर तक बढ़ गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद अमित शाह ने मीडिया से बात की।

अमित शाह ने संवाददाताओं से कहा, "विमान में करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था। तापमान भी बहुत अधिक था। जिसके कारण किसी को बचाने का कोई मौका नहीं था।" गुरुवार को, विमान संख्या AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक सरकारी अस्पताल के छात्रावास पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे मलबे का ढेर और तबाही का मंजर दिखाई दिया।

अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लंदन जा रहे 242 लोगों को लेकर जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 41 अन्य घायल हो गए हैं।

शाह ने कहा, "मैंने दुर्घटनास्थल का दौरा किया। लगभग सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। हम पीड़ितों के परिवार के सदस्यों का डीएनए एकत्र करने की प्रक्रिया में हैं। यह प्रक्रिया कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी। हमने विदेश में रहने वाले सभी यात्रियों के परिवारों को सूचित कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके, हम उनके डीएनए नमूने भी एकत्र करेंगे।"

