अडानी समूह विवाद पर अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी, कहा- इसमें भाजपा के लिए 'छिपाने और डरने के लिए कुछ भी नहीं'

Highlights अडानी समूह को लेकर छिड़े विवाद पर अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने इस आरोपों पर यह कहकर की मामला अभी कोर्ट में है, अभी कुछ ज्यादा बोलने से इंकार किया है। लेकिन इशारों में अमित शाह ने कहा है कि इन आरोपों से भाजपा के लिए कुछ छुपाने और डरने की जरूरत नहीं है।

नई दिल्ली: अडानी समूह से पीएम मोदी के कथित रिश्ते और उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के कांग्रेस के आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जवाब दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि उनके लिए इस मुद्दे पर अभी कुछ बोलना सही नहीं क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है।

इसी कड़ी में अमित शाह ने आगे कहा है कि पीएम मोदी और भाजपा पर लगाए गए इन आरोपों को छुपाने या इससे डरने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां अडानी समूह के साथ पीएम मोदी के कथित रिश्ते का दावा कर रहे है और इसे लेकर काफी विवाद भी हो रहा है।

#WATCH | There is nothing to hide or be afraid of: Union Home Minister Amit Shah in an interview to ANI on Congress’s allegations that Adani being ‘favoured’ by BJP#AmitShahtoANIpic.twitter.com/WXyEAd0524