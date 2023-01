पीएम मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर भारत द्वारा बैन लगाने पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया, कहा- हम स्वतंत्र प्रेस का समर्थन करते हैं

Highlights मीडिया के एक सवाल के जवाब में प्राइस ने कहा, "हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं।" उन्होंने कहा, "आप जिस वृत्तचित्र का जिक्र कर रहे हैं, मैं उससे परिचित नहीं हूं।" बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर दो-भाग की श्रृंखला प्रसारित की थी।

वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भारत द्वारा प्रतिबंध लगाने को प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बताते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व को उजागर करने और इसे दुनिया भर के साथ-साथ भारत में भी एक बिंदु बनाने का सही समय है।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को एक नियमित ब्रीफिंग में रेखांकित किया कि वाशिंगटन दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस का समर्थन करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को उजागर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में प्राइस ने कहा, "हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं।"

We support free press in world & highlight importance of democratic principles like freedom of expression, religion that strengthen democracy. It's point we make around world & in India too:US Dept of State on India banning BBC documentary on PM Modi being matter of press freedom pic.twitter.com/hEgzWvnJ5S