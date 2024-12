Ambedkar Row: अमित शाह का भाषण शेयर करने पर कांग्रेस नेताओं को मिला नोटिस, 'एक्स' ने की कार्रवाई

Ambedkar Row: केद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। अमित शाह के बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि उसके कुछ नेताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वायरल वीडियो क्लिप के संबंध में नोटिस मिला है।

यह वीडियो क्लिप वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारा 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान की 75 साल की यात्रा पर बहस के जवाब से लिया गया था। कांग्रेस द्वारा साझा किए गए वीडियो में शाह को कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए देखा जा सकता है। गृह मंत्री ने वायरल वीडियो में कहा, "अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर कहना एक फैशन बन गया है। अगर उन्होंने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता, तो उन्हें सातों जन्मों में स्वर्ग में जगह मिल जाती।"

#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "This might be on your camera. I was trying to go inside through the Parliament entrance, BJP MPs were trying to stop me, push me and threaten me. So this happened...Yes, this has happened (Mallikarjun Kharge being pushed). But we do not… https://t.co/q1RSr2BWqupic.twitter.com/ZKDWbIY6D6 — ANI (@ANI) December 19, 2024

विपक्ष के सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि एक्स द्वारा किया गया संचार गृह मंत्रालय (एमएचए) के साइबर अपराध समन्वय केंद्र से उनके द्वारा साझा की गई सामग्री को हटाने के लिए प्राप्त नोटिस का संदर्भ देता है, जो भारतीय कानून का उल्लंघन है।

कांग्रेस को भेजे अपने पत्र में एक्स ने यह भी कहा कि वह अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अपने उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दृढ़ता से विश्वास करता है। हालांकि, एक्स या गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए शाह के इस बयान को डॉ. अंबेडकर का अपमान बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे "अंबेडकर के योगदान और संविधान को मिटाने का प्रयास" बताया, जिसे पूरा देश जानता है।

#WATCH | Lucknow | On Congress' protest over Union HM Amit Shah's statement on BR Ambedkar, UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya says, "Congress party is an enemy of Bharat Ratna BR Ambedkar. They are also the enemies of backward classes, SCs and marginalised societies. Congress has… pic.twitter.com/3iKud8ll2Z — ANI (@ANI) December 19, 2024

भाजपा पर संविधान बदलने का इरादा जताते हुए गांधी परिवार के वंशज ने शाह से माफी की मांग की। शाह पर डॉ. अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके इस्तीफे की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

#WATCH | Delhi | Rajya Sabha MP Rekha Sharma says, “Congress defeated Babasaheb twice. They disrespected him when they were in power for 60 years. They distorted Amit Shah’s statement and not letting the Lok Sabha and Rajya Sabha function. They should be ashamed that they are… pic.twitter.com/LeLVtfrO8Q — ANI (@ANI) December 19, 2024

यह घटनाक्रम शाह द्वारा भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वीडियो क्लिप में हेरफेर किया है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी सभी कानूनी विकल्पों की जांच करेगी। "संसद के अंदर और बाहर जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।" शाह ने कहा, "कांग्रेस ने अपनी पुरानी चालें चलीं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करके समाज को गुमराह करने का प्रयास किया।" उन्होंने आगे कहा कि वह ऐसी पार्टी से आते हैं जो कभी भी डॉ. अंबेडकर का अपमान नहीं करेगी।

संसद में शाह की टिप्पणी पर कांग्रेस द्वारा हंगामा मचाने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी और उसका "सड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र" कई वर्षों के अपने कुकर्मों को नहीं छिपा सकता, खासकर डॉ. अंबेडकर के प्रति।

पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत के लोगों ने बार-बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉ. अंबेडकर की विरासत को खत्म करने और एससी/एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है।"

In Parliament, HM @AmitShah Ji exposed the Congress’ dark history of insulting Dr. Ambedkar and ignoring the SC/ST Communities. They are clearly stung and stunned by the facts he presented, which is why they are now indulging in theatrics! Sadly, for them, people know the truth! pic.twitter.com/l2csoc0Bvd — Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2024

