सूडान में भारतीय वायुसेना का कमाल, अंधेरे में विमान उतारकर 121 लोगों को सुरक्षित बचाया

खार्तूम: सूडान में छिड़ी जंग के कारण भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत निकालने का काम जारी है। भारत सरकार अपने नागरिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है।

इस बीच भारतीय वायु सेना ने साहस दिखाते हुए एक छोटी हवाई पट्टी पर अंधेरे में विमान उतारकर 121 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। भारतीय नागरिकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी जिन्हें सुरक्षित लाया गया।

इस ऑपरेशन के बाद वायुसेना के साहस की हर तरफ तारीफ हो रही है। गौरतलब है कि संकटग्रस्त सूडान की राजधानी खार्तूम से करीब 40 किलोमीटर दूर वाडी सैय्यिदना के पास 121 भारतीय फंसे हुए थे।

