VIDEO: अमानतुल्ला खान का ED को लेकर बड़ा दावा- "अधिकारी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर पर आए", जानें और क्या कहा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोमवार (2 सितंबर) को कहा कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची है। गौरतलब है कि आप के ओखला विधायक दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के घेरे में हैं और बताया जा रहा है कि ईडी की टीम उसी मामले के सिलसिले में उनके यहां पहुंची है।

मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम को पहले आप विधायक ने अपने घर में घुसने से रोका था, लेकिन अब उन्होंने गेट खोल दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं।" गौरतलब है कि आप विधायक के खिलाफ कार्रवाई के जवाब में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई की आलोचना की थी।

एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किए गए वीडियो में संजय सिंह ने कहा, "अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी है।"

गौरतलब है कि ईडी की मौजूदा कार्रवाई के बीच जारी एक अलग वीडियो बयान में आप विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा कि जांच एजेंसी पिछले दो साल से फर्जी मामले दर्ज कर उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी न केवल उनके लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी कोई न कोई समस्या खड़ी कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि न तो वह और न ही पार्टी उनके खिलाफ झुकेगी।

उन्होंने कहा, "ईडी सर्च वारंट के नाम पर मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे आवास पर आई है। मेरी सास को कैंसर हो गया है। चार दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। वह मेरे घर पर भी हैं। उन्हें (ईडी) को लिखा है, और मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। उनका एकमात्र मकसद मुझे गिरफ्तार करना और हमारा काम बंद करना है, ये लोग पिछले दो सालों से मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर रहे हैं।"

