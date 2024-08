Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: 21 साल 24 दिन में जीता कांस्य, सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी, तोड़ दिया पीवी सिंधू रिकॉर्ड, देखें वीडियो

Highlights Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बन गए। Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीतने पर 21 साल 1 महीने और 14 दिन की थीं। Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: अमन सहरावत ने 10 घंटे के भीतर अतिरिक्त वजन सफलतापूर्वक कम कर लिया।

Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: पुरुषों के 57 किग्रा कुश्ती सेमीफाइनल में हारने के बाद अमन सहरावत का वजन स्वीकार्य सीमा (61.5 किग्रा) से 4.5 किलोग्राम अधिक था। लेकिन भारतीय कोचों के मार्गदर्शन में उन्होंने 10 घंटे के भीतर अतिरिक्त वजन सफलतापूर्वक कम कर लिया और भारत के लिए पदक जीत लिया। 21 वर्षीय अमन सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज़ को 13-5 से हराकर ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के सातवें पहलवान बन गए। कुश्ती में भारत के पिछले पदक केडी जाधव (1952 में कांस्य), सुशील कुमार (2008 में कांस्य और 2012 में रजत), योगेश्वर दत्त (2012 में कांस्य), साक्षी मलिक (2016 में कांस्य), बजरंग पुनिया (2020 में कांस्य) ने जीता था। अमन ने अपना कांस्य पदक अपने दिवंगत माता-पिता और भारत को समर्पित किया।

वह 21 साल 0 महीने और 24 दिन की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बन गए। सहरावत ने पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को बेहतर किया, जो रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीतने पर 21 साल 1 महीने और 14 दिन की थीं। उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता हमेशा चाहते थे कि मैं पहलवान बनूं। वे ओलंपिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे लेकिन वे चाहते थे कि मैं पहलवान बनूं।

मैं यह पदक अपने माता-पिता और देश को समर्पित करता हूं। अमन जब 11 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया। वह ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता बने। सहरावत, दिल्ली के प्रसिद्ध छत्रसाल स्टेडियम से उभरने वाले नवीनतम विश्व स्तरीय पहलवान हैं। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की तरह बाजी मारते हैं।

मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं 2028 में आपके लिए गोल्ड जरूर जीतूंगा। लक्ष्य स्वर्ण था लेकिन इस बार मुझे कांस्य से संतोष करना पड़ा। मुझे सेमीफाइनल की हार को भूलना था। मैंने खुद से कहा कि इसे जाने दो और अगले पर ध्यान केंद्रित करो। सहरावत ने कांस्य पदक मुकाबला जीतने के बाद कहा, सुशील पहलवान जी ने दो पदक जीते, मैं 2028 में और फिर 2032 में भी जीतूंगा।

