गौतम अडानी के भाई पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, कहा- विनोद अडानी चीनी नागरिकों के साथ मिलकर शेल कंपनी चला रहे हैं

Highlights गौतम अडानी के भाई पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप विनोद अडानी पर चीनी नागरिकों के साथ मिलकर शेल कंपनी चलाने का आरोप कांग्रेस ने सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग भी की है

नई दिल्ली: अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर कांग्रेस ने अब गौतम अडानी के भाई पर 'चीन के नागरिकों के साथ मिलकर शेल कंपनियां चलाने' का आरोप लगाया है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग भी की है।

कांग्रेस ने इसके लिए ट्विटर पर मुहिम छेड़ी हुई है और "दिख रहा है विनोद" नाम से एक सीरीज चलाकर कुछ गंभीर दावे किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक पत्र जारी करते हुए दावा किया, "अडानी समूह के चीन के साथ पुराने संबंध है। एक चीनी नागरिक चांग चुंग-लिंग (उर्फ लिंगो-चांग) विनोद अडानी के साथ अडानी समूह की कई कंपनियों में निदेशक रहा है और पनामा पेपर्स में भी उसका नाम आया था। दिसंबर 2017 में दक्षिण कोरिया द्वारा पनामा में पंजीकृत तेल टैंकर 'कोटि' को उत्तर कोरियाई टैंकर में पेट्रोलियम उत्पादों को स्थानांतरित करने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जब्त कर लिया था।"

Today, Shri @Jairam_Ramesh poses 3 more questions to PM Modi about Vinod Adani who is reportedly operating shell companies in collusion with Chinese nationals.



