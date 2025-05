दुनियाभर में पाकिस्तान की पोल खोलेगा भारतीय सांसदों का डेलिगेशन, शशि थरूर-सुप्रिया सुले जैसे नेता शामिल; पूरी लिस्ट यहां

All-Party Delegation: भारत सरकार ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर एक्सपोज़ करने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है, जो वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सात बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों की सूची जारी की है जिसमें विपक्ष के बड़े नेता भी शामिल है। जिन्हें 8-9 सदस्यों वाले सात समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह के लिए एक नेता नियुक्त किया गया है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा।

सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रमुख देशों से जुड़ेंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। रिजिजू ने एक्स ग्रुप 1 पर एक पोस्ट में कहा, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा करेंगे और वे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेंगे।

गौरतलब है कि तीन और भाजपा सांसद- निशिकांत दुबे, फागनोन कोन्याक, रेखा शर्मा इस समूह का हिस्सा हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, मनोनीत राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला इस समूह का हिस्सा होंगे।

भाजपा के रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में समूह 2 कुछ यूरोपीय देशों का दौरा करेगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और अन्य शामिल हैं।

भाजपा के दग्गुबाती पुरंदेश्वरी और समिक भट्टाचार्य के साथ शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी, मनोनीत राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना, कांग्रेस के अमर सिंह, पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर इस समूह का हिस्सा होंगे।

समूह 3 का नेतृत्व जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा कर रहे हैं।

One mission. One message. One Bharat 🇮🇳

Seven All-Party Delegations will soon engage key nations under #OperationSindoor, reflecting our collective resolve against terrorism.



Here’s the list of MPs & delegations representing this united front. https://t.co/1igT7D21mZpic.twitter.com/3eaZS21PbC