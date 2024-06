All Eyes on Reasi सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर रहा ट्रेंड, आखिर क्या है और क्यों लोगों का इसके जरिए फूटा गुस्सा

Highlights जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद All Eyes on Reasi कर रहा ट्रेंड इसके जरिए लोग अपने-अपने तरीके से बातें रख रहे हैं जानिए, आखिर क्या है ये

All Eyes on Reasi: आज सुबह से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' में 'All Eyes on Reasi' ट्रेंड पर बना हुआ है। इसके साथ अधिकतर यूजर्स इसे शेयर कर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इसे लोग शेयर कर क्यों रहे हैं। दरअसल, पिछले महीने में दक्षिणी गाजा (GAZA) के राफा (RAFAH) में हुई कई मौतों और हिंसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'All Eyes on Rafah' पोस्ट शेयर हो रहे थे। तभी यह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इसके बाद बीते रविवार को हुई जम्मू-कश्मीर की घटना का भी पोस्टर बनाकर, लोगों ने शेयर किया तो यह काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी बस पर अचानक से इस जगह पर आतंकियों ने करीब 20 मिनट गोली बरसा दी। इसके बाद आतंकवादी हमले के कारण बस ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस फिर गहरी खाई में गिर गई। इसके बाद आतंकवादी खाई में गिरी बस पर लगातार गोली बरसाते रहे। इस दुर्घटना में लगभग 9 लोगों की मौत और करीब 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

सामने आई खबरों के मुताबिक, यह बस शिव खोरी से कटरा जा रही थी। आतंकवादी ने बस पर पोनी इलाके के तेरयाथ गांव के पास गोलीबारी की थी। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना हरकत में आई और तुरंत ही बचाव अभियान शुरू किया।

अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दुर्घटना की खबरें और फोटो वायरल हो रही है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पर सवाल उठाते हुए रिट्वीट और शेयर कर रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स 'ऑल आईज ऑन राफा' ट्रेंड पर मिल रहे बॉलीवुड हस्तियों के समर्थन पर भी सवाल उठा रहे हैं जो कि 'All Eyes on Reasi' पर चुप बैठे हैं।

Kaha gaye saare all eyes on rafah waale, ab sabke muh me dahi jam gya hoga, inko desh se nikaal ke udhar fenk do they don't deserve to live in india....



Prayers 🙏🙏🙏 #AllEyesOnReasi#TerroristAttackpic.twitter.com/WPmA8coOxa — ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ☆ (@Cap_X_Edits) June 10, 2024

Have u seen any Indian celebrity crying for Reality ? 👇



They cry only when they have to run agenda or get paid. #AllEyesOnReasipic.twitter.com/6Pnxkt0KQd — Mona Patel 🇮🇳🐅🌳(Modi Ka Parivar) (@MonaPatelT) June 9, 2024

