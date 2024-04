Narendra Modi In Uttar Pradesh: 'कांग्रेस महिलाओं का 'मंगलसूत्र' छीनेगी, चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस-इंडी गठबंधन की नजर आपकी कमाई पर है अब इन लोगों को प्लान माताओं-बहनों का सोना चुराने का है पीएम ने कहा कि इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना बड़ा साम्राज्य बना लिया है

Narendra Modi In Uttar Pradesh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज में अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस-इंडी गठबंधन की नजर आपकी कमाई पर है। आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आएगी तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि 'ये जो संपत्ति है, उसको कब्जे में लेकर सरकार सबको बांट देगी।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Aligarh, PM Narendra Modi says, "I want to warn the countrymen. Congress and the INDI alliance have their eyes on your earnings and your property. The 'Shehzada' of Congress says that if their government comes to power, they… pic.twitter.com/31sX9ZHFlO