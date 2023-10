"भाजपा के लिए बज गई है खतरे की घंटी", उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन की मिली जीत पर कहा

Highlights उमर अब्दुल्ला ने एलएएचडीसी में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को मिली जीत पर घेरा भाजपा को उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी के समान हैं धारा 370 हटने के बाद लद्दाख में यह पहला चुनाव था, कांग्रेस-एनसी को 26 सीटों में से 22 सीटें मिली

कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एलएएचडीसी (लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद)-कारगिल चुनावों में कांग्रेस-एनसी गठबंधन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी को बधाई देते हुए कहा कि यह चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी के समान हैं।

उमर अब्दुल्ला ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में कहा, "बीजेपी को आज कारगिल में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे मजबूत गठबंधन को मिली इस जीत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।"

The BJP was dealt a resounding defeat at the hands of the NC-Congress alliance in Kargil today. In celebration of our strong alliance with the Congress party, the Jammu and Kashmir National Conference is delighted to announce its victory in the LAHDC Kargil elections. This result…