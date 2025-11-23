हमारे बच्चे आतंकी नहीं, डॉक्टर बनने आए हैं?, टेंशन में 18 अभिभावक?, कुलपति को लिखा पत्र, भविष्य को लेकर चिंतित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 23, 2025 09:56 IST2025-11-23T09:56:05+5:302025-11-23T09:56:51+5:30
अल-फलाह विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने इन परेशान अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा।
फरीदाबादः राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के नजदीक हुए धमाके और फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के चिकित्सकों से कथित तौर पर जुड़े एक ‘आतंकी मॉड्यूल’ को लेकर जारी जांच के बीच, कुछ छात्रों के अभिभावक शनिवार को संस्थान पहुंचे और कुलपति को संबोधित एक पत्र सौंपा। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक, अभिभावकों ने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अपने बच्चों के शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य को लेकर संस्थान के प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा। उसने बताया कि अल-फलाह विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने इन परेशान अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को करीब 18 अभिभावक विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और संस्थान के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए एक पत्र सौंपा। विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक छात्रा के अभिभावक खुशपाल सिंह ने कहा, ‘‘हमारे बच्चे यहां एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और उनका किसी भी तरह के आतंकी मॉड्यूल से कोई लेना-देना नहीं है।
उनके भविष्य को लेकर हम चिंतित हैं। हमने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा, जिसने हमें मौखिक रूप से भरोसा दिया है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और संस्थान बंद नहीं होगा।’’ अभिभावकों ने बताया कि परिसर में सभी छात्र सुरक्षित और प्रसन्न हैं तथा वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।