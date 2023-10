अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- 'राहुल गांधी ने जाति गणना की लगातार पैरोकारी की'

Highlights अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा, राहुल गांधी ने सबसे पहले जाति गणना की बात की। उन्होंने कहा, इससे पहले भी पार्टी के कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष बोल चुके हैं कि यह गणना अब तक क्यों नहीं हुई? प्रमोद तिवारी ने अखिलेश के दिए बयान पर सहमति जताई है

नई दिल्ली: राजस्थान से कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने सबसे पहले जाति गणना की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पार्टी के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोल चुके हैं कि यह गणना अब तक क्यों नहीं हुआ। इसके साथ ही प्रमोद तिवारी ने अखिलेश के दिए बयान पर सहमति जताई है।

कांग्रेस नेता ने कहा, जब बजट बनता है तो लोगों के किसी भी समूह को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए सरकार को ही नहीं, देश को भी लोगों के सभी समुदायों की सही संख्या और उनकी समस्याओं का पता होना चाहिए। फिलहाल, प्रमोद तिवारी ने कहा कि जातीय जनगणना देश की जरूरत है।

आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े अभी तक नहीं दिये। जाति जनगणनता एक चमत्कार है क्योंकि अब हर कोई जानता है कि, जब तक आपको पिछड़ी जातियों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। यहीं नहीं रुके अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी को अब पता चल गया है कि जिस वोट की उनको तलाश थी वह अब उनके साथ नहीं है।

#WATCH | Congress MP Pramod Tiwari says, "Rahul Gandhi is now the biggest advocate for caste sensus and he has also spoken on why it has not happened earlier. I agree with both of his statements...when a budget is formed, no group of people must be left out, we should know the…