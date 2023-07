महाराष्ट्र: अजित पवार ने राजभवन में ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, शरद पवार को गच्चा देते हुए शिंदे-फड़नवीस खेमे में हुए शामिल

Highlights अजित पवार ने एनसीपी चीफ शरद पवार को दिया गच्चा, शामिल हुए एकनाथ शिंदे सरकार में अजित पवार भी भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस की एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनाये गये हैं अजित पवार के बाद शरद पवार के करीबी छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल ने भी ली शपथ

मुंबई: महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने पार्टी प्रमुख शरद पवार को गच्चा देते हुए एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गये हैं। अजित पवार राजभवन में शपथ लेकर बाकायदा शिंदे-फड़नवीस खेमे में चले गये हैं। खबरों के अनुसार अजित पवार भी एकनाथ शिंदे सरकार में भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस की तरह डिप्टी सीएम बनाये गये हैं।

#MaharashtraPolitics | NCP leader Ajit Pawar takes oath as Maharashtra Minister in the presence of CM Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/F58i9WvtJ0