अजित पवार अगले सीएम! पुणे के बाद, मुंबई के मालाबार हिल में NCP प्रमुख को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाने वाला पोस्टर सामने आया, VIDEO

Highlights महायुति गठबंधन का हिस्सा एनसीपी ने विधानसभा चुनावों में असाधारण प्रदर्शन किया जिसमें उसने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा और 41 पर जीत हासिल की पवार ने एक लाख से ज़्यादा वोटों के बड़े अंतर से अपनी बारामती विधानसभा सीट बरकरार रखी

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन की निर्णायक जीत के ठीक एक दिन बाद, रविवार को मुंबई के मालाबार हिल में उनके आवास के पास उपमुख्यमंत्री अजित पवार को 'भावी सीएम' घोषित करने वाला एक पोस्टर देखा गया। इससे पहले 22 नवंबर को पुणे में भी एक ऐसा ही पोस्टर हटा दिया गया था, जिसमें पवार को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया था। पुणे में लगा यह पोस्टर कथित तौर पर पार्टी नेता संतोष नांगरे ने लगाया था।

इस बीच, राज्य अध्यक्ष और सांसद सुनीत तटकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अजित पवार को विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का नेता चुना गया। अनिल पाटिल को पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, जिन्हें विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सत्रों में उनकी भागीदारी का समन्वय करने का काम सौंपा गया।

#WATCH | Banner Calls Ajit Pawar As ‘Future CM’ Near His Residence At Malabar Hill In Mumbai Credit: Vijay Gohil ( @vijaygohil3419 ) #MaharashtraElection2024 #NCP #MumbaiNews #ElectionsWithFPJ pic.twitter.com/jpQWBF8s0h

भाजपा और शिवसेना के साथ महायुति गठबंधन का हिस्सा एनसीपी ने विधानसभा चुनावों में असाधारण प्रदर्शन किया, जिसमें उसने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा और 41 पर जीत हासिल की। ​​इस जीत में अपने प्रतिद्वंद्वी गुट, एनसीपी (एसपी) को 29 सीटों पर हराना भी शामिल है। सामूहिक रूप से, महायुति गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 233 सीटें हासिल कीं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा और मजबूत हुआ।

Maharashtra: Posters declaring Ajit Pawar as "Future CM" have appeared in Baramati, sparking a poster war within the Mahayuti alliance before the election results pic.twitter.com/vala1xQS7O