महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल, 29 विधायकों के साथ अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल होंगे, राजभवन पहुंचे: सूत्र

Highlights सूत्र ने कहा- अजित पवार 29 नेताओं के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने की उम्मीद पवार भाजपा के देवेन्द्र फड़णवीस के साथ उपमुख्यमंत्री पद साझा करेंगे इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं पवार

मुंबई: महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल होने की खबरें सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार 29 नेताओं के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने की उम्मीद है। पवार भाजपा के देवेन्द्र फड़णवीस के साथ उपमुख्यमंत्री पद साझा करेंगे। यह कदम पवार द्वारा सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने के कुछ ही दिनों बाद आया है।

इस बीच राकांपा नेता अजित पवार विधायकों संग राजभवन पहुंच गए हैं। सूत्र के अनुसार, अजित पवार पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के शरद पवार के "एकतरफा" फैसले से "नाराज" थे।

