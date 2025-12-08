Airport Suitcases Rules: प्लेन में सूटकेस ले जाने का बदला नियम, यात्रा से पहले जरूर जान लें इसे

Airport Suitcases Rules: एयरपोर्ट पर कई तरह के बैग टैग इस्तेमाल होते हैं, हर एक का अलग मतलब होता है। सबसे आम है चेक-इन बैग टैग। यह टैग आपके बैग और आपकी पूरी यात्रा को ट्रैक करता है। इसमें एयरपोर्ट कोड, बारकोड और फ्लाइट नंबर जैसी जानकारी होती है और वहाँ से सिस्टम तय करता है कि आपका बैग कहाँ जाएगा।

यह छोटा केबिन बैग टैग क्रू को बताता है कि आपका बैग केबिन में ले जाने की इजाजत है। कई यात्री यह गलती करते हैं कि वे अपना केबिन बैग काउंटर पर नहीं ले जाते। वे इसे सीधे बोर्डिंग गेट पर ले जाते हैं। हालाँकि, अगर बोर्डिंग गेट पर पता चलता है कि आपके बैग पर टैग नहीं है, तो वे वहीं वज़न चेक कर सकते हैं और आपसे एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए कह सकते हैं। हालाँकि, हर एयरलाइन के पास यह टैग नहीं होता है।

कुछ एयरलाइंस इस टैग का इस्तेमाल करती हैं। अगला है हेवी टैग। इस टैग का इस्तेमाल तब होता है जब आपके बैग का वज़न 23 kg से 32 kg के बीच होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपके बैग का वज़न 32 kg से ज़्यादा होता है, और अगर आपके सामान का वज़न 32 kg से ज़्यादा है, तो उसे फ्लाइट में ले जाने की इजाज़त नहीं है। अगला आता है फ्रजाइल टैग। यह सिर्फ़ एक फैंसी टैग नहीं है। यह स्टाफ़ को बताता है कि बैग को सावधानी से हैंडल किया जाना चाहिए, और अगर आपके बैग में टूटने वाली चीज़ें हैं तो आप इसे लगवा भी सकते हैं। यह टैग मुफ्त है।

अब आता है प्रायोरिटी टैग। यह बिज़नेस क्लास, फ़्रीक्वेंट फ़्लायर, या प्रीमियम इकोनॉमी यात्रियों के बैग पर लगाया जाता है, जो यह बताता है कि बैग को सबसे पहले अराइवल्स बेल्ट पर भेजा जाना चाहिए। यह सबसे ज़रूरी टैग है।

इसके अलावा, VIP टैग होता है, जो डिप्लोमैट या VIP मेहमानों के बैग पर लगाया जाता है। यह बताता है कि बैग को प्रायोरिटी और एक्स्ट्रा देखभाल के साथ हैंडल किया जाना चाहिए, और इन बैग को अलग रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, फ़ायरआर्म्स टैग होता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई यात्री लाइसेंसी हथियार ले जा रहा है, तो उसके बैग को स्पेशल सिक्योरिटी से क्लियर करवाना होगा और उस पर यह टैग लगाया जाएगा।

यह टैग अकेले यात्रा करने वाले बच्चों के लिए है।

यह स्टाफ को अलर्ट करता है कि बैग को सुरक्षित रूप से हैंडल किया जाना चाहिए। तीसरा, अनअकम्पनीड टैग उन बच्चों के बैग पर लगाया जाता है जो अपने माता-पिता के बिना यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बैग को खास देखरेख में हैंडल किया जाना चाहिए, और इन बच्चों को VIPs से ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है।

इसके अलावा, क्रू बैग टैग भी होता है। यह एक टैग है जो केबिन क्रू या पायलटों के बैग पर लगाया जाता है। यह स्टाफ को बताता है कि बैग उनके क्रू का है। फिर व्हीलचेयर टैग होता है। यह व्हीलचेयर की मदद लेने वाले यात्रियों के बैग पर लगाया जाता है। यह टैग बताता है कि पहुँचने पर व्हीलचेयर दी जानी चाहिए। हालाँकि, भारत में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है।

अगर आपका बैग खो जाता है, पिछली फ्लाइट में लोड नहीं हुआ है, या किसी भी वजह से एयरपोर्ट पर छूट गया है, तो उसे अगली फ्लाइट में एक्सप्रेस स्पीड से भेजा जाता है, और इसे रस्ट टैग कहा जाता है। इसके अलावा, एयरलाइंस के पास दूसरे खास टैग भी होते हैं, जैसे UR टैग, बैक टैग, ओवरसाइज़्ड टैग, चेक-इन स्टिकर, या LRT टैग।

Web Title: Airport Suitcases Rules for carrying suitcases on planes be sure to know this before traveling