Delhi: वायु प्रदूषण से बच्चों को राहत! स्कूलों में लगाए जाएंगे 10 हजार एयर प्यूरीफायर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2025 13:23 IST2025-12-19T13:22:40+5:302025-12-19T13:23:05+5:30
Delhi: दिल्ली सरकार ने 10,000 सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से एयर प्यूरीफायर लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य व्यापक सफाई अभियान जारी रहने के दौरान बच्चों को बिगड़ते वायु प्रदूषण से बचाना है।
Delhi: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को घोषणा की कि 10,000 कक्षाओं में हवा को साफ करने के लिए ‘एयर प्यूरीफायर’ लगाए जाएंगे। सूद ने संवाददाता सम्मेलन कहा कि सरकार दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों के माध्यम से प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘ हम वे नहीं हैं जो आईआईटी की डिग्री दिखाते हैं और ‘सम-विषम’ या ‘गाड़ी ऑन, गाड़ी ऑफ’ जैसे अभियानों का प्रचार करते हैं। हम प्रदूषण की समस्या को दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों के माध्यम से हल कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट तरीके से पढ़ें और स्वच्छ हवा में सांस लें। पहले चरण में, 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे।’’ शहरी मामलों के मंत्री सूद ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पर्यावरण उपकर का उपयोग करते हुए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ‘मैकेनिकल रोड स्वीपर’ भी खरीदेगा।