सिंगापुर जाने वाले एयर इंडिया के विमान ने यात्रियों को दिल्ली उतारा, 2 घंटों के इंतजार के बाद भी नहीं उठा विमान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 11, 2025 09:34 IST2025-09-11T09:34:12+5:302025-09-11T09:34:18+5:30
Delhi Airport: उन्होंने बताया कि चालक दल ने 200 से अधिक यात्रियों को विमान से उतारने के फैसले की कोई खास वजह नहीं बतायी।
Delhi Airport: सिंगापुर जाने वाली एअर इंडिया की एक उड़ान में सवार 200 से अधिक यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब एयर कंडीशनिंग प्रणाली में खराबी आ गई और लगभग दो घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद उन सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित उड़ान संख्या एआई2380 को बुधवार रात लगभग 11 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई।
विमान में मौजूद ‘पीटीआई’ के एक पत्रकार के अनुसार, विमान की एयर कंडीशनिंग प्रणाली और बिजली आपूर्ति खराब थी। उन्होंने बताया कि लगभग दो घंटे विमान में बैठे रहने के बाद सभी यात्रियों को उतारकर टर्मिनल भवन ले जाया गया।
उन्होंने बताया कि चालक दल ने 200 से अधिक यात्रियों को विमान से उतारने के फैसले की कोई खास वजह नहीं बतायी। अभी एअर इंडिया ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में यात्रियों को अखबारों और पत्रिकाओं से हवा करते हुए देखा गया।