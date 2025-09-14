"26 भारतीयों की जान से ज्यादा कीमती है पैसा", IND vs PAK मैच को लेकर ओवैसी ने सरकार की सुनाई खरी-खोटी

September 14, 2025

IND vs PAK Asia Cup 2025: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'मेरा असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन सभी से सवाल है कि क्या आपके पास पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करने की शक्ति नहीं है, जिसने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों का धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी।'

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में आज भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। इस मैच को लेकर विपक्षी नेताओं समेत पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच आगामी एशिया कप क्रिकेट मुकाबले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला और सवाल किया। ओवैसी ने इस बात पर स्पष्टता की मांग की कि क्या इस खेल से होने वाला आर्थिक लाभ जानमाल के नुकसान से ज़्यादा है।

ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन सभी से मेरा सवाल है कि क्या आपके पास पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करने का अधिकार नहीं है, जिसने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों का धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी।"

एआईएमआईएम नेता ने यह भी पूछा कि क्या भाजपा इस मैच से होने वाली कमाई को हमले में जान गंवाने वालों से ज़्यादा कीमती मानती है? उन्होंने कहा, "हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, जब आपने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं हो सकते, तो फिर बीसीसीआई को एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा, 2000 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ रुपये? क्या पैसों की कीमत हमारे 26 नागरिकों की जान से ज़्यादा है? यही बात भाजपा को बतानी चाहिए... हम कल भी उन 26 नागरिकों के साथ खड़े थे, आज भी उनके साथ हैं और कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे।"

ओवैसी, जो एक प्रमुख विपक्षी नेता होने के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक प्रसार के लिए गठित प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, ने कहा कि सरकार का रुख असंगत है।

टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर गुस्सा 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से और बढ़ गया है, जहाँ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की मांग तेज हो गई है।

इससे पहले, कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी मैच कराने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि यह सरकार की "आतंकवादियों से बातचीत नहीं" की घोषित नीति के विपरीत है। उन्होंने कहा, "एक तरफ़ आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, कहते हैं कि आतंक से बातचीत नहीं, आतंक से व्यापार नहीं। हमारा प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गया। आज पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?"

