Agnipath Scheme: कांग्रेस 'अग्निपथ' के विरोध में जारी रखेगी लड़ाई, 27 जून को राज्यों में करेगी शांतिपूर्ण सत्याग्रह

नई दिल्ली: तीनों सेनाओं में नई भर्ती योजना 'अग्निपथ' को लेकर कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी। कांग्रेस 27 जून को अपने-अपने राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना के खिलाफ पार्टी के विधायकों, सांसदों और नेताओं के नेतृत्व में 'सत्याग्रह' विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को ट्विटर इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखा, अनिश्चित काल के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफड हमारी अडिग लड़ाई जारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोमवार, 27 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने-अपने राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों, सांसदों और नेताओं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण सत्याग्रह का पालन करेगी।

