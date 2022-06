Agnipath Protest: अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में चयन प्रक्रिया 24 जून से, चौधरी बोले-युवाओं को फायदा

Highlights सशस्त्र बलों में भर्ती के नये ‘मॉडल’ के तहत कहीं अधिक संख्या में युवाओं की भर्ती की जा सकेगी। सरकार सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए हाल में अग्निपथ योजना लायी है। योजना के लिए न्यूनतम उम्र साढ़े 17 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 21 साल है।

Agnipath Protest: अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना द्वारा चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए इस नयी योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन होने के बीच शुक्रवार को यह कहा।

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत (सशस्त्र बल में) भर्ती किये जाने वालों की उम्र सीमा बढ़ा कर 23 वर्ष कर दी गई है, जिससे सशस्त्र बलों में भर्ती के नये ‘मॉडल’ के तहत कहीं अधिक संख्या में युवाओं की भर्ती की जा सकेगी।

