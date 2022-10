भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, सटीकता और विश्वसनीयता पर लगी मुहर

Highlights मिसाइल के लगातार तीसरे सफल उड़ान परीक्षण के साथ, प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता स्थापित की गई है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग करके सिस्टम के प्रदर्शन को मान्य किया गया है।

ओडिशाः अग्नि प्राइम न्यू जेनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का आज भारत द्वारा ओडिशा के तट से सुबह लगभग 09:45 बजे सफल परीक्षण किया गया। एक रक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, परीक्षण उड़ान के दौरान, मिसाइल ने अधिकतम सीमा की यात्रा की और सभी परीक्षण उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

रक्षा अधिकारी के मुताबिक, अग्नि प्राइम मिसाइल के लगातार तीसरे सफल उड़ान परीक्षण के साथ, प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता स्थापित की गई है। उन्होंने बताया पूरे प्रक्षेप पथ को कवर करने के लिए टर्मिनल बिंदु पर दो डाउन रेंज जहाजों सहित विभिन्न स्थानों पर तैनात रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग करके सिस्टम के प्रदर्शन को मान्य किया गया है।

Agni Prime New Generation Ballistic Missile was today successfully testfired by India off the coast of Odisha at around 0945 hrs: Defence officials pic.twitter.com/WMLyCzNwpQ