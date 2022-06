Agni-4 missile: एक और खुशखबरी, इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि -4 का सफल परीक्षण, जानें इसके बारे में

Highlights आज लगभग 1930 बजे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 4,000 किमी है। ‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध’ क्षमता रखने की भारत की नीति की पुष्टि करता है।

Agni-4 missile: भारत ने एक उपलब्धि हासिल कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि 4 मिसाइल के परीक्षण ने सभी परिचालन मानकों के साथ-साथ प्रणाली की विश्वसनीयता को भी साबित किया।

सामरिक बल कमान के तहत सोमवार को परमाणु सक्षम अग्नि-4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 4,000 किमी है। रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि परीक्षण शाम करीब साढ़े सात बजे किया गया। बयान में कहा गया कि अग्नि-4 का सफल परीक्षण भारत की ‘‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता’’ की नीति की पुष्टि करता है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘मध्यम-रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण सोमवार को शाम लगभग साढ़े सात बजे ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से किया गया।’’ मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण ने सभी परिचालन मानकों के साथ-साथ प्रणाली की विश्वसनीयता को भी साबित किया। बयान में कहा गया, ‘‘सफल परीक्षण ‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध’ क्षमता रखने की भारत की नीति की पुष्टि करता है।’’

The successful test was part of routine user training launches carried out under the aegis of the Strategic Forces Command. The successful test reaffirms India's policy of having a 'Credible Minimum Deterrence' Capability: Defence Ministry

सफल परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च का हिस्सा था। सफल परीक्षण 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' क्षमता रखने की भारत की नीति की पुष्टि करता है। पाकिस्ता और चीन इसके रेंज में आ सकता है। रक्षा मंत्रालय। ने कहा कि अग्नि 4 का सफल परीक्षण भारत की ‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता’ की नीति की पुष्टि करता है।

A successful training launch of an Intermediate Range Ballistic Missile, Agni-4, was carried out at approximately 1930 hours on June 06, 2022. The successful test was part of routine user training launches carried out under the aegis of the Strategic Forces Command. pic.twitter.com/LdLPO55K6P