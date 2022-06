अग्निपथ स्कीम: कुछ राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए, गुरुग्राम में धारा-144 लागू

Highlights दिल्ली में आईटीओ, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं, दिल्ली मेट्रो ने ये जानकारी दी है। गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी गई है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ इलाके में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद।

नई दिल्ली: 'अग्निपथ स्कीम' को लेकर देश के कई राज्यों में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच दिल्ली में आईटीओ मेट्रो स्टेशन के सभी गेट ऐहतियातन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल दिल्ली में किसी बड़ी हिंसा की खबर नहीं है। साथ ही दिल्ली गेट और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशनों के भी गेट बंद किए गए हैं। दूसरी ओर दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में गुरुग्राम में अगले आदेश तक एक जगह पर चार लोग से अधिक के जमा होने पर मनाही रहेगी।

Haryana | Prohibitory orders u/s 144 CrPC issued to restrict the gathering of more than 4 persons in Gurugram. Strict action will be taken against violators: Gurugram DM#AgnipathRecruitmentScheme