मणिपुर हिंसा: अमित शाह की अपील के बाद विद्रहियों ने AK-47 जैसे 140 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए, पुलिस ने दी जानकारी

इंफाल: जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिशों में सफलता मिलती दिख रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था और कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात की थी। अमित शाह ने विद्रोहियों से हथियार छोड़कर शांति का मार्ग अपनाने की अपील की थी। केंद्रीय गृह मंत्री की अपील का अब असर होता हुआ दिख रहा है।

मणिपुर पुलिस ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद राज्य के विभिन्न स्थानों पर विद्रहियों द्वारा 140 से ज्यादा खतरनाक हथियार सरेंडर किए गए हैं। इन हथियारों में एक 47 राइफल, असाल्ट राइफल और अन्य घातक हथियार शामिल हैं।

