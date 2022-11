राहुल गांधी पर केटीआर का पलटवार, कहा- 'जो अमेठी में अपनी सीट नहीं जीत सकते वो...'

Highlights केटीआर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था, जहां वो अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे, जबकि वायनाड से जीते थे।

नई दिल्ली:कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के टीआरएस के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है वाले बयान को लेकर मंगलवार को टीआरएस ने पलटवार किया। टीआरएस नेता के टी रामा राव (केटीआर) ने मंगलवार को कहा कि गांधी को अपनी पार्टी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की आलोचना करने से पहले अमेठी में जीतने की कोशिश करनी चाहिए।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "अंतरराष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, जो अमेठी में अपनी संसद की सीट भी नहीं जीत सकते, तेलंगाना के सीएम केसीआर जी की राष्ट्रीय पार्टी की महत्वाकांक्षाओं का उपहास करते हैं। उन्हें पहले अपने लोगों को उन्हें सांसद के रूप में चुनने के लिए राजी करना चाहिए।" राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था, जहां वो अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे, जबकि वायनाड से जीते थे।

International leader Rahul Gandhi who can’t even win his own parliament seat in Amethi ridicules Telangana CM KCR Ji’s national party ambitions 🤦‍♂️



Wannabe PM should first convince his people to elect him as an MP