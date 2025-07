Watch Video: शिवसेना यूबीटी नेता राजन विचारे ने अपने ऑफिस में मराठी न बोलने पर व्यापारियों को पिटवाया, पैर छूने को कहा

थाणे: भाषा सतर्कता के एक और चौंकाने वाले मामले में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व सांसद राजन विचारे ने व्यापारियों को अपने कार्यालय में बुलाया, जहाँ उनके समर्थकों ने कथित तौर पर उनकी पिटाई की और मराठी न बोलने के लिए माफ़ी माँगने के लिए मजबूर किया। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, विचारे और उनके अधीनस्थों ने बार-बार व्यापारियों से केवल मराठी में बात करने की माँग की, जिससे व्यापारिक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गईं।

यह परेशान करने वाली घटना मीरा-भायंदर प्रकरण के ठीक बाद हुई है, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने ग्राहकों से बातचीत करते समय मराठी का उपयोग न करने पर एक रेस्तरां मालिक पर बेरहमी से हमला किया था। मीरा-भायंदर के व्यापारिक समुदाय ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, भाषा के नाम पर बढ़ती धमकियों और हिंसा के विरोध में कई दुकानें बंद कर दीं।

Another shocking incident from Thane – former MP Rajan Vichare (Uddhav faction) summoned traders to his office, got them beaten up by his men, forced an apology, and kept insisting they speak only in Marathi.



Safety of traders cannot be compromised.



Requesting strict action,… pic.twitter.com/MKmKYqZP7p