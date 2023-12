लोकसभा के बाद राज्यसभा ने कांग्रेस के जयराम रमेश, सुरजेवाला, वेणुगोपाल समेत 45 सांसदों को किया निलंबित

नई दिल्ली: लोकसभा के बाद, कांग्रेस के जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल सहित कई राज्यसभा सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को 33 संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया, जिनमें सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद टीआर बालू और दयानिधि मारन और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता सौगत रॉय शामिल हैं।

जबकि उनमें से 30 को शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, तीन को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया था। तीन - के जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक - नारे लगाने के लिए अध्यक्ष के आसन पर चढ़ गए थे। सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पेश किया था। पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा दोपहर तीन बजे दोबारा शुरू हुई तो सभापति के तौर पर मौजूद भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

#WATCH | Several Rajya Sabha MPs, including Congress' Jairam Ramesh, Randeep Surjewala and KC Venugopal, suspended for the remainder of the Winter Session of the Parliament. pic.twitter.com/cJi3ZkscuE