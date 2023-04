बेंगलुरु मेट्रो: भारी बारिश के बाद नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन के भीतर घुसा पानी, कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने इस रूट का किया था उद्घाटन

Highlights बेंगलुरू मेट्रो के नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन के भीतर पानी घुस जाने का एक मामला सामने आया है। इसके दो वीडियो सामने आए है जिसमें स्टेशन पर पानी देखे जा सकते है। वीडियो में कुछ महिला कर्मचारियों द्वारा इन पानी को उठाते हुए भी देखा जा रहा है।

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बारिश के कारण नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर और भीतर पानी भर गया है। बता दें कि यहां मंगलवार को बहुत तेज बारिश हुई थी जिस कारण इलाके के की हिस्सों में जल जम गया था, ऐसे में नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया है। मेट्रो स्टेशन में पानी भर जाने से यात्री काफी नाराज दिख रहे है और वह मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें व वीडियो शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरू मेट्रो के 13.71 किलो मीटर के दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। ऐसे में बेंगलुरू मेट्रो के इसी रूट का नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा है जहां कल हुई बारिश से स्टेशन में पानी घुस गया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि बेंगलुरू मेट्रो के नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन के भीतर पानी घुस गया है। वीडियो में एक महिला को सुना जा सकता है तो नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन के हालात को बयां कर रही है और साथ में वह वीडियो भी बना रही है। ऐसे में क्लिप में यह देखा जा सकता है नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाने वाले रास्ते में पानी भरा हुआ है और उधर से गुजर रहे यात्रियों के जूते भिंग जा रहे है।

