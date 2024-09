EY कर्मचारी की मौत के बाद, बिग 4 के पूर्व कर्मचारियों ने 20 घंटे की शिफ्ट की कहानी सुनाई

नई दिल्ली: अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) में कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट 26 वर्षीय अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की दुखद मौत ने कई कॉर्पोरेट वातावरण में कठोर कार्य स्थितियों के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। अन्ना, जो ईवाई में सिर्फ़ चार महीने से काम कर रही थीं, उनकी माँ के अनुसार अत्यधिक काम के कारण चल बसीं। उनकी मृत्यु ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे कर्मचारियों पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक प्रभावों पर प्रकाश पड़ता है।

इसी तरह की भूमिकाओं में काम करने वाले कई कर्मचारियों ने, विशेष रूप से तथाकथित "बिग 4" कंसल्टिंग फ़र्म में, अत्यधिक काम और निरंतर दबाव के अपने अनुभव साझा किए हैं। बिग 4 के एक पूर्व कर्मचारी जयेश जैन ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वे और उनके सहकर्मी अक्सर दिन में 20 घंटे तक काम करते थे, फिर भी उन्हें केवल 15 घंटे का ही शुल्क लेने की अनुमति थी।

उन्होंने अन्ना की स्थिति के साथ सहानुभूति व्यक्त की, और कहा कि ऐसी कंपनियाँ अक्सर कर्मचारियों को संख्या के रूप में देखती हैं, उनकी भलाई की अनदेखी करती हैं। अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी इन चिंताओं को दोहराया है, जिसमें न केवल बिग 4 बल्कि एमएनसी सहित कई कंपनियों में व्याप्त शोषणकारी कार्य स्थितियों की ओर इशारा किया गया है।

एक उपयोगकर्ता ने एक अनुभव साझा किया जिसमें उनकी बहन, जो बिग 4 फर्म में कर्मचारी थी, पर गैर-कार्य दिवस पर दंत चिकित्सक के पास रहते हुए भी कार्य-संबंधी संदेशों का जवाब देने के लिए दबाव डाला गया था। अन्य लोगों ने टिप्पणी की कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मजबूत श्रम कानूनों की कमी के कारण भारत में इस तरह की प्रथाओं को जारी रहने दिया जाता है।

एक अन्य उपयोगकर्ता ने अपनी पहली नौकरी के अनुभव को याद किया, जहां उन्हें क्लाइंट मीटिंग में भाग लेने के लिए देर रात तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था और उनके बॉस की ओर से लगातार मांगें की जाती थीं, जो उम्मीद करते थे कि उनकी टीम उनकी कार्यशैली को दोहराएगी।

