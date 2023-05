Video: कहासुनी के बाद उत्तराखंड के मंत्री ने सुरक्षाकर्मियों के साथ युवक की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल होने पर दी यह सफाई

By भाषा | Published: May 3, 2023 07:58 AM

क्लिप के वायरल होने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ‘‘जिन कंधों पर राज्य की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी है, अगर वे ही आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं तो प्रदेश में कानून का राज कहां रहेगा।’’

फोटो सोर्स: Twitter @imayanktiwari