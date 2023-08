अधीर रंजन चौधरी की मांग- जिस गति से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया, उतनी तेजी से ही बहाल भी किया जाए

Highlights अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी की सदस्यता जल्द बहाल करने की मांग की कहा- सदन चलना चाहिए और राहुल गांधी वहां वापस आएं कहा- हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मांग की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल की जाए।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिस गति से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, उसी गति से उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। अध्यक्ष ने उनसे अगले दिन मिलने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार, जब मैंने आज सुबह उन्हें एक बार फिर फोन किया , उन्होंने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा। मैंने डाक द्वारा पत्र भेज दिया। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई। सदन चलना चाहिए और राहुल गांधी वहां वापस आएं। जब उन्हें न्यायालय से राहत मिल गई है, तो हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो।"

#WATCH | Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury says, "Supreme Court said that it is staying the conviction of Rahul Gandhi. What does it mean? It means that he will get the opportunity to participate in the Parliamentary proceedings once again...The speed with… pic.twitter.com/OjXrnbp2u5