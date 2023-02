ममता बनर्जी पर हमलावर हुए अधीर रंजन चौधरी, पीएम मोदी और अडानी को लेकर साधा निशाना, कही ये बात

Highlights अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के अडानी के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वह न तो अडानी के खिलाफ बोलती हैं और न ही पीएम के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उन्हें बंगाल में 'फाइटर' कहा, लेकिन वह अब शांत हो गई हैं।

नई दिल्ली: हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयरों की कीमतों में हेराफेरी सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया। वहीं, अडानी समूह ने आरोपों को झूठा बताया। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के अडानी के साथ अच्छे संबंध हैं। ताजपुर पोर्ट बंगाल में बनाया जा रहा है और हाल ही में अडानी और पीएम मोदी के साथ उनके संबंधों में बदलाव आया है। वह न तो अडानी के खिलाफ बोलती हैं और न ही पीएम के खिलाफ। हमने उन्हें बंगाल में 'फाइटर' कहा, लेकिन वह अब शांत हो गई हैं।"

I think Mamata Banerjee has good relations with Adani. Tajpur Port being built in Bengal&recently there have been changes in her relations with Adani&PM Modi. She speaks neither against Adani nor against PM. We called her 'fighter' in Bengal, but she has cooled down: AR Chowdhury pic.twitter.com/jqTyPJaiIv