खालिस्तानी समर्थकों पर भारत की कार्रवाई, कनाडाई सांसद जगमीत सिंह समेत कइयों के ट्विटर खाते किए गए ब्लॉक

Highlights कनाडाई सांसद जगमीत सिंह के ट्विटर खाते को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। जगमीत सिंह अपनी भारत-विरोधी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं।

नई दिल्लीः 'वारिस पंजाब दे' प्रमुख अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के बीच खलिस्तान समर्थक ट्विटर खातों पर भारत में रोक लगा दिया गया है जिसमे कनाडा के नए डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह का ट्विटर खाता भी शामिल है। जिन खालिस्तान समर्थक ट्विटर खातों को ब्लॉक किया गया है, उनमें कुछ कनाडाई सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। कनाडाई कवि रूपी कौर, स्वैच्छिक संगठन यूनाइटेड सिख और कनाडा स्थित कार्यकर्ता गुरदीप सिंह सहोटा के ट्विटर अकाउंट को भी अवरुद्ध कर दिया गया है।

गौरतलब है कि कनाडाई सांसद जगमीत सिंह के खाते को अवरुद्ध करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपनी भारत-विरोधी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब खालिस्तानी तत्वों द्वारा विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों और उच्चायोगों पर हमले और तोड़फोड़ किए गए।

More Pro Khalistan Twitter accounts blocked in India, these include some Canadian government officials. pic.twitter.com/2nUadAdAWx

Twitter account of Canadian politician Jagmeet Singh "withheld" in India; He is known for his anti India remarks pic.twitter.com/6YTDxBtpvx