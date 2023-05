यूपी के जालौन में अन्य वाहन से टक्कर के बाद गड्ढे में गिरी बारातियों से भरी बस, 5 लोगों की मौत व 17 घायल, तस्वीरें आई सामने

Highlights शनिवार छह मई को रेडर थाना क्षेत्र के मंडेला गांव से एक बारात रामपुरा इलाके के दुतावली आई थी। कुछ बारातियों को लेकर एक बस वापस मंडेला जा रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरी।

जालौनः उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के माधवगढ़ क्षेत्र में रविवार तड़के बारातियों को ले जा रही एक बस के एक अन्य वाहन की टक्कर लगने और सड़क किनारे खड्ड में जा गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई तथा 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है।

पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने बताया कि शनिवार छह मई को रेडर थाना क्षेत्र के मंडेला गांव से एक बारात रामपुरा इलाके के दुतावली आई थी। उन्होंने बताया कि आज तड़के लगभग तीन बजे कुछ बारातियों को लेकर एक बस वापस मंडेला जा रही थी, बस माधवगढ़ के गांव गोपालपुरा के पास पहुंची थी कि तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरी।

Jalaun, UP | Five people died and 15 others were injured after a bus collided with another vehicle. The incident took place near Gopalpura under Madhogarh Kotwali area. The deceased were returning from a marriage function. Necessary action is being taken in the matter: Iraj Raja,… pic.twitter.com/1tvMDLP25j