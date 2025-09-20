AC ₹4,700 रुपये सस्ता, डिशवॉशर मशीन ₹8,000 सस्ती, 22 सितंबर से नई कीमतें...

देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने रूम एयर कंडीशनर (एसी) की कीमतों में 4,500 रुपये तक और डिशवॉशर की कीमतों में 8,000 रुपये तक की कटौती की है। यह नई कीमतें सोमवार (22 सितंबर) से लागू होंगी।

देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने रूम एयर कंडीशनर (एसी) की कीमतों में 4,500 रुपये तक और डिशवॉशर की कीमतों में 8,000 रुपये तक की कटौती की है। यह नई कीमतें सोमवार (22 सितंबर) से लागू होंगी। कंपनियों को उम्मीद है कि इस हफ्ते शुरू हो रहे नवरात्रों और आने वाले त्योहारों के मौसम में उनकी बिक्री में दोगुनी बढ़ोतरी होगी। जीएसटी दरों में कटौती और कीमतों में कमी के कारण ग्राहक खरीदारी के लिए आगे आएंगे, जिससे कंपनियों की त्योहारी बिक्री में जोरदार उछाल आने की संभावना है। वोल्टास, डाइकिन, गोदरेज अप्लायंसेज, पैनासोनिक और हायर जैसी प्रमुख कंपनियों ने नई कीमतों की सूची जारी कर दी है, जो सोमवार, 22 सितंबर से लागू होगी। इसी तारीख से जीएसटी दरों में हुई कटौती भी प्रभाव में आ रही हैं, जिसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा।

कुछ एसी निर्माता कंपनियों ने अपने डीलरों के साथ मिलकर कम कीमतों पर बुकिंग शुरू कर दी है। शुरुआती दौर में ग्राहकों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने से कंपनियां काफी उत्साहित हैं। गोदरेज अप्लायंसेज ने अपने कैसेट और टावर एसी की कीमतों में 8,550 रुपये से लेकर 12,450 रुपये तक की कटौती की है। वहीं, स्प्लिट एसी (इन्वर्टर मॉडल) की कीमतों में 3,200 रुपये से 5,900 रुपये तक की कमी की गई है। हायर ने अपने ग्रेविटी (1.6 टन इन्वर्टर) एसी की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) 3,905 रुपये घटाकर 46,085 रुपये कर दी है और किनोउची एआई (1.5 टन 4 स्टार) एसी की एमआरपी 3,202 रुपये घटाकर 37,788 रुपये कर दी है। इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद ने एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर शुल्क 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया था। प्रमुख एसी विनिर्माता वोल्टास ने अपने फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी की एमआरपी 42,990 रुपये से घटाकर 39,590 रुपये कर दी है और अपने इन्वर्टर विंडो एसी की एमआरपी 46,990 रुपये से घटाकर 43,290 रुपये कर दी है।

डाइकिन ने एक टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की एमआरपी 20,500 रुपये से घटाकर 18,890 रुपये कर दी है। इसके 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 73,800 रुपये से घटाकर 68,020 रुपये कर दी गई है और इसके 1.8 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 92,200 रुपये से घटाकर 84,980 रुपये कर दी गई है। डाइकिन के 1.0 टन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी की एमआरपी 50,700 रुपये से घटाकर 46,730 रुपये कर दी गई है और इसके 1.5-टन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 61,300 रुपये से घटाकर 56,500 रुपये कर दी गई है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक ने अपने एंट्री लेवल एक टन 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 2,800 रुपये की जीएसटी छूट के साथ 32,890 रुपये कर दी है। एलजी के 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी की एमआरपी 3,600 रुपये घटकर 42,390 रुपये हो गई है। दो टन स्प्लिट एसी की कीमत 4,400 रुपये घटकर 55,490 रुपये हो गई है। पैनासोनिक इंडिया ने अपने 1.5 टन वाले विंडो एसी की कीमतें सोमवार से प्रभावी रूप से घटा दी हैं। इनकी एमआरपी क्रमशः 45,650 रुपये और 49,990 रुपये से शुरू होकर 46,000 रुपये तक है। इसके फिक्स्ड स्पीड स्प्लिट एसी (1.0 टन) की कीमतें क्रमशः 46,100 रुपये और 69,400 रुपये से शुरू होकर 42,400 रुपये (2.0 टन के लिए) से शुरू होकर 63,900 रुपये तक जाती हैं। डिशवॉशर विनिर्माताओं ने भी कीमतों में कमी की है और उपभोक्ताओं को जीएसटी का लाभ दिया है। डिशवॉशर खंड की अग्रणी विनिर्माता कंपनी बीएसएच होम अप्लायंसेज ने जीएसटी कटौती के बाद कीमतों में 8,000 रुपये तक की कमी की है। सोमवार से इसके प्रवेश स्तर के मॉडल की कीमत 49,000 रुपये से घटकर 45,000 रुपये हो जाएगी और इसके शीर्ष मॉडल की कीमत 8,000 रुपये कम कर दी गई है, जिसकी कीमत 104,500 रुपये से घटकर 96,500 रुपये हो जाएगी। 
 

