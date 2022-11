'आप की जमानत जब्त, कांग्रेस यात्रा पर है', उपचुनाव परिणाम के बाद बीजेपी अमित मालवीय ने कसा तंज

Highlights परिणाम के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया, उपचुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत जारी है छह राज्य में हुए 7 विधानसभा सीटों के चुनाव में भाजपा ने 4 सीटों में जीत दर्ज की है

नई दिल्ली: भाजपा ने सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए छह राज्यों में 3 नवंबर को हुए उपचुनावों में भारी बढ़त हासिल की है। भाजपा ने 4 सीटों में जीत का परचम लहराया है। इस जीत के बाद भगवा पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए कहा है कि आप की जमानत जब्त हुई और कांग्रेस यात्रा पर है...।

रविवार को आए परिणाम के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया, "उपचुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत जारी है। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी ने नीतीश कुमार-लालू प्रसाद 'महागठबंधन' से जीत हासिल की है। अमन गिरी ने यूपी में गोला गोकर्णनाथ जीता। भव्य बिश्नोई ने हरियाणा के आदमपुर से जीत हासिल की। आप की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस यात्रा पर है...।"

BJP continues to win big in by-polls. BJP’s Smt Kusum Devi wins Gopalganj in Bihar against Nitish Kumar-Lalu Prasad ‘Mahagathbandhan’. Shri Aman Giri wins Gol Gorakhnath in UP. Shri Bhavya Bishnoi wins Adampur in Haryana.



AAP loses deposit. Congress is on Yatra…