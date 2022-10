आप नेता गोपाल इटालिया गुजरात के गृह मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा पर जूता फेंक आए थे चर्चा में, बताए गए थे मानसिक बीमार, देखें वीडियो

Highlights गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के दफ्तर से गिरफ्तार किया है। एनसीडब्ल्यू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल के वीडियो को लेकर इटालिया को तलब किया था। सांसद संजय सिंह ने कहा, पटेल समाज इस अपमान का बदला जरूर लेगा।

नई दिल्लीः गुजरात के आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल इटालिया को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इटालिया का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करते नजर आए थे। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें आज तलब किया था।

बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब गोपाल इटालिया विवादों में आए हैं। इससे पहले भी वह विवादों में रह चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। गोपाल साल 2017 में गुजरात के गृह मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा पर जूता फेंक चर्चा में आए थे। तब वह अहमदाबाद के धंधुका तालुका में अनुमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात थे।

