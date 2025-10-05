AAP Rajya Sabha Bypoll Candidate: पंजाब राज्यसभा में 'आप' की ओर से राजिंदर गुप्ता बने उम्मीदवार, केजरीवाल ने उद्योगपति पर खेला दांव

AAP Rajya Sabha Bypoll Candidate:पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को उद्योगपति राजिंदर गुप्ता को राज्य में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। यह निर्णय आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने लिया। पार्टी ने एक बयान में कहा, ‘‘राजनीतिक मामलों की समिति पंजाब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के चुनाव के लिए राजिंदर गुप्ता को उम्मीदवार के रूप में नामित करने की घोषणा करती है।’’

यह उपचुनाव आप के संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुए सीट को भरने के लिए हो रहा है, जिन्होंने राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। अरोड़ा का राज्यसभा कार्यकाल नौ अप्रैल, 2028 को समाप्त होना था।

The Political Affairs Committee (PAC) of Aam Aadmi Party hereby announces to nominate Shri Rajinder Gupta as a candidate for election to the Rajya Sabha by the elected members of the Legislative Assembly of Punjab. pic.twitter.com/4C5cfpN2Bw — AAP (@AamAadmiParty) October 5, 2025

वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट में वह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ट्राइडेंट समूह के मानद चेयरमैन गुप्ता ने हाल में राज्य आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली देवी मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गईं कि आप उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है।

आप को 117 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भारी बहुमत प्राप्त है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जून में पंजाब से राज्यसभा में प्रवेश करने की अटकलों पर विराम लगा दिया था। केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अरोड़ा की जीत के बाद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।

लुधियाना पश्चिम सीट के लिए उपचुनाव में अरोड़ा के नाम की घोषणा के बाद विपक्ष ने दावा किया था कि केजरीवाल उनकी जगह राज्यसभा जाएंगे। आप ने लुधियाना पश्चिम सीट बरकरार रखी जहां अरोड़ा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हराया। जनवरी में आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के कारण यह उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था।

