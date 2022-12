हिमाचल में भाजपा की हार पर आप विधायक नरेश बालियान ने अनुराग ठाकुर पर कसा तंज, कहा- केंद्रीय मंत्री अपना बूथ नहीं बचा सके

Highlights कांग्रेस ने 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश को भाजपा से छीन लिया। 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर में आने वाली सभी पांच विधानसभा सीटें भाजपा के हारने के बाद आप और कांग्रेस ने संसद सदस्य के प्रदर्शन पर सवाल उठाए।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राज्य के शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश को भाजपा से छीन लिया। 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए।

इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर में आने वाली सभी पांच विधानसभा सीटें भाजपा के हारने के बाद आप और कांग्रेस ने संसद सदस्य के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। आप विधायक नरेश बालियान ने 2020 में ठाकुर के दिए उनके 'गोली मारो' भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की लहर ऐसी है कि एक केंद्रीय मंत्री भी अपना बूथ नहीं बचा सका।

बालियान ने ट्वीट कर लिखा, "भाजपा के इस गालीबाज मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिले में 5 के सभी 5 सीट पर भाजपा हार गई। ठाकुर अपना बूथ भी नही बचा सके। ऐसी लहर है भाजपा की। अपना गढ़ बचा कर जश्न मना रहे ताकि जनता को ये न महसूस होने दे की हम 3 में से 2 जगह हार गए। अनुराग ठाकुर दिल्ली में हिंदुओं से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलवा रहा था। इसके ही शहर हमीरपुर की 5 विधानसभा भाजपा हार गई।"

आप विधायक नरेश बालियान ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा, "बेगुनाह सत्येंद्र जैन जी को जबरदस्ती जेल में बंद कर भाजपा वाले पूछते हैं की आम आदमी पार्टी उनका वार्ड क्यों हारी, लेकिन भाजपा ये नहीं बताती की हिमाचल में पूरी ताकत लगाने के बाद भी मोदी जी की रैली के बाद भी अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा हिमाचल में अपने अपने सभी सीट और बूथ क्यों हारे?"

In Himachal Pradesh -



Congress wiped out BJP in many districts with latter scoring a zero



Congress won all of those seats where PM Modi campaigned for BJP



BJP scored zero in district Hamirpur, home district of Union Minister 'Goli Maro' wala Anurag Thakur