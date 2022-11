एमसीडी चुनाव से पहले सामने आया आप विधायक का वीडियो, जनता से कहा- वोट न देने पर नहीं करेंगे उनका काम

Highlights भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आप विधायक महेंद्र यादव का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्हें लोगों को धमकी देते हुए देखा जा सकता है। उन्हें वीडियो में ये कहते हुए देखा जा सकता है कि अगर लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो वह उनका काम नहीं करेंगे। दिल्ली में चार दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा और मतगणना सात दिसंबर को होगी।

नई दिल्ली: दिल्ली में चार दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा और मतगणना सात दिसंबर को होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आप विधायक महेंद्र यादव का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्हें लोगों को धमकी देते हुए देखा जा सकता है।

उन्हें वीडियो में ये कहते हुए देखा जा सकता है कि अगर लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो वह उनका काम नहीं करेंगे। उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, "ये विकासपुरी से केजरीवाल के विधायक महेंद्र यादव हैं। वह लोगों को वोट के लिए डरा रहे हैं, यह केजरीवाल मॉडल है।" वीडियो में विधायक ने कहा, "अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो मैं नालियों की सफाई नहीं करवाऊंगा, मैं चौक पर खड़े होकर कह रहा हूं।"

He is Vikas Puri @ArvindKejriwal MLA Mahendar Yadav. He is threatening people for Votes, this is Kejriwal model pic.twitter.com/nIb0cXoMX1