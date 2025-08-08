Aaj Ka Mausam 8 August 2025: उत्तर भारत में मानसून का कहर, आज कई शहरों में होगी भयंकर वर्षा; आईएमडी ने दी चेतावनी

Aaj Ka Mausam 8 August 2025: उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर है और जगह-जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। पहाड़ों पर आई आपदा का असर मैदानों में साफ नजर आ रहा है। इस बीच, आईएमडी लगातार मौसम अपडेट जारी कर लोगों को अगाह कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई ज़िलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है।

मालूम हो कि हाल ही में उत्तराखंड में बादल फटने की घटना हुई है।  जिसमें पाँच से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लापता हो गए।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं क्योंकि नदियाँ उफान पर हैं और खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं। वाराणसी और प्रयागराज सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से हैं, जहाँ बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में घुस गया है।

IMD के अनुसार, कर्नाटक के कई ज़िलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें बेंगलुरु ग्रामीण, तुमकुर, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, कोप्पल, बागलकोट और बेलगावी शामिल हैं।

इसके अलावा, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले सात दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का एक नया दौर देखने को मिल सकता है। 8 अगस्त से अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, मध्य भारत और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगामी सप्ताह में बारिश हो सकती है।

आईएमडी के अनुसार, 8 से 12 अगस्त तक उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 8 से 12 अगस्त के बीच हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

बिहार और झारखंड में मौसम

मौसम विभाग ने 8 से 10 अगस्त तक बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बिहार के कई हिस्से पहले से ही बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं, कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

वहीं, उत्तराखंड के खीर गंगा में बाढ़ के कारण, गुजरात के 141 तीर्थयात्री और पर्यटक उत्तराखंड में फंस गए हैं। गुजरात सरकार ने उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद उनकी सुरक्षा की पुष्टि की है।

गुजरात सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा से बड़ी संख्या में लोग तीर्थयात्रा पर थे। गुजरात के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने फंसे हुए लोगों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था के लिए उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय किया है।

कर्नाटक में भारी बारिश का पूर्वानुमान

तटीय कर्नाटक में, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जैसे जिलों में तेज़ हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। निम्नलिखित जिलों के लिए मध्यम वर्षा का संकेत देने वाला येलो अलर्ट जारी किया गया है: बैंगलोर ग्रामीण, मांड्या, कोडागु, चामराजनगर, दक्षिण कन्नड़, शिवमोग्गा, उत्तर कन्नड़, हावेरी, हसन, मैसूरु, कोलार, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, कोप्पल, धारवाड़, बेलगावी, विजयपुरा, बागलकोट, यादगीर, रायचूर और बीदर।

