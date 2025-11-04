Aaj Ka Mausam 4 Nov: दिल्ली में हवा ‘बेहद खराब’?, राष्ट्रीय राजधानी में धुंध, ‘गंभीर’ श्रेणी में वायु गुणवत्ता

Highlights 23 निगरानी केंद्रों ने एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया है जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। एक्यूईडब्ल्यूएस ने कहा कि मंगलवार को वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने की संभावना है। फेफड़े या हृदय रोग से पीड़ित लोगों, बच्चों समेत बुजुर्गों में इसका अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में धुंध छाई है और वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में है। आज यानी मंगलवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 309 दर्ज किया गया जो प्रदूषण के लगातार बने रहने का संकेत देता है। सीपीसीबी के ‘समीर ऐप’ के अनुसार, बुराड़ी में एक्यूआई 400 रहा जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है और उसके बाद वजीरपुर में यह 390 दर्ज किया गया। इसके अलावा 23 निगरानी केंद्रों ने एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया है जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है।

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति आठ किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई और इससे प्रदूषण कम हुआ। एक्यूईडब्ल्यूएस ने कहा कि मंगलवार को वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने की संभावना है।

सीपीसीबी के अनुसार, पीएम 2.5 की सांद्रता 155 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 की सांद्रता 278 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। इस स्तर पर ये प्रदूषक सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकते हैं और विशेष रूप से फेफड़े या हृदय रोग से पीड़ित लोगों, बच्चों समेत बुजुर्गों में इसका अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.2 डिग्री अधिक है।

जबकि न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1.9 डिग्री अधिक है। शाम साढ़े पांच बजे आर्द्रता 58 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है तथा अधिकतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की गई है।



