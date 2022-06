आदित्य ठाकरे के ट्विटर बायो बदलने का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया खंडन, कहा- उन्होंने कभी मंत्रीपद का जिक्र नहीं किया

Highlights प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि आदित्य ने कभी भी अपने ट्विटर बायो पर खुद के मंत्री होने की बात नहीं लिखी थी। आदित्य ठाकरे को लेकर यह खबर सामने आई थी कि उन्होंने एकनाथ शिंदे खेमे के बड़े होने पर अपना ट्विटर बायो बदला और 'मंत्री' का संदर्भ हटा दिया।

मुंबई: महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी है। इस बीच जहां शिवसेना की से तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं तो वहीं ऐसी खबर सामने आई है कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपना ट्विटर बायो अपडेट किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना ट्विटर बायो अपडेट करते हुए उसमें से मंत्री होने की बात को हटा दिया है। मगर इन खबरों को शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने खारिज कर दिया है।

चतुर्वेदी का कहना है कि आदित्य ने कभी भी अपने ट्विटर बायो पर खुद के मंत्री होने की बात नहीं लिखी थी। बता दें कि आदित्य ठाकरे को लेकर यह खबर सामने आई थी कि उन्होंने एकनाथ शिंदे खेमे के बड़े होने पर अपना ट्विटर बायो बदला और 'मंत्री' का संदर्भ हटा दिया। हालांकि, इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "उन्होंने अपने ट्विटर बायो पर कभी भी मंत्रीपद का जिक्र नहीं किया।"

Aditya Thackeray changes his Twitter bio & removes the ‘Minister’ reference as the #EknathShinde camp grows bigger. @AUThackeray #Maharashtra #MaharashtraPoliticalCrisis pic.twitter.com/WEkPMLToEb

आदित्य ठाकरे द्वारा अपने बायो से 'मंत्री' को हटाने की फर्जी खबर ने केवल उन अटकलों को हवा दी कि राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। मालूम हो, इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने विधानसभा भंग करने के संकेत दिए। उन्होंने बुधवार को कहा, "महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम राज्य विधानसभा को भंग करने की ओर ले जा रहे हैं।"

He did not have his minister status ever on his Twitter bio. Fact check. https://t.co/ovAJsV0m0j